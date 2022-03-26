Екатеринбург, 26 марта, 2022, 19:04 — ИА Регнум. В Свердловской области с COVID-19 справились ещё 4513 человек. Об этом 26 марта сообщает среднеуральский оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе исцелились уже 320 733 пациента. А выявили коронавирус у 420 598 человек.

Скончались от COVID-19 ещё 10 граждан. С начала пандемии количество умерших достигло 10 536 пациентов.