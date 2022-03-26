Новосибирск, 26 марта, 2022, 19:03 — ИА Регнум. В Новосибирской области все запланированные дорожные работы в новом сезоне будут выполнены в полном объёме, несмотря на санкции. Об этом заявил директор Союза дорожных организаций региона Евгений Пожарный.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные работы

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

При этом он отметил, что есть сложности с обеспечением материалами для дорожного ремонта.

Однако, по его словам, меры господдержки позволяют эти проблемы преодолевать.