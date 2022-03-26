Донецк, , 18:36 — REGNUM Озеряновка и Железная Балка обстреляны со стороны ВСУ. Об этом 26 марта сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️17:40 — н.п. Троицкое — н.п. Озеряновка: выпущено 58 гранат из АГС; ️18:00 — н.п. Новгородское — н.п. Железная Балка: выпущено 25 гранат из АГС, применялось и стрелковое оружие», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по н.п. Железная Балка 29 гранат из АГС.

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