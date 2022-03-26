Мариуполь, ДНР, 26 марта, 2022, 18:02 — ИА Регнум. В освобожденной части города Мариуполь заработали районные отделы полиции Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Операция по освобождению Мариуполя планомерно подходит к своему логическому завершению», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники ОВД ДНР организовали функционирование районных отделов полиции в целях обеспечения общественного порядка и борьбы с преступностью на ранее оккупированных территориях.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что 26 марта из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 183 человека, включая 50 детей.