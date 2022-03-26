Доха, 26 марта, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Высокие цены на нефть вызваны скорее долгим отсутствием инвестиций в нефтяной сектор. Об этом 26 марта заявил министр энергетики Катара Саад аль-Кааби.

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«Высокие цены на нефть — во многом результат 5-летнего отсутствия инвестиций в нефтегазовую сферу», — отметил он на международной конференции Doha forum.

По его мнению, в Европе в отличие от Азии производителям нефти приходится иметь дело с частными компаниями.

Также он заявил, что замена поставок российского газа на сегодняшний день «практически невозможна».