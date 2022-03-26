Москва, 26 марта, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Минобороны России опубликовало видеозапись уничтожения высокоточным ударом ракеты «Искандер-М» зенитно-ракетного комплекса «Бук» ВСУ (Вооружённых сил Украины).

Минобороны России ОТРК «Искандер-М»

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«Контроль попадания осуществлялся беспилотным летательным аппаратом. ЗРК был уничтожен точным попаданием в цель», — говорится в сообщении военного ведомства.

Видно, что позиция украинского ЗРК наблюдается разведывательным дроном, взрыв показывает, как ракета уничтожает цель точным попаданием.

ИА REGNUM напоминает, ранее Минобороны России опубликовало видеозапись запуска ракет «Калибр» по объектам украинской военной инфраструктуры в Житомирской области.