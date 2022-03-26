Москва, 26 марта, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Более 240 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в Российской Федерации за сутки. Об этом 26 марта сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

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«За последние сутки проведено 244 тысячи тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в стране проведено более 283,7 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 26 марта федеральный оперативный штаб сообщил, что за истекшие сутки в РФ госпитализировали 4275 пациентов с COVID-19.