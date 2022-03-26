Доха, 26 марта, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Вопрос о передаче Турцией Украине российских зенитных ракетных систем С-400 не стоит в повестке дня, заявил 26 марта глава МИД республики МевлютЧавушоглу.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

«Такой вопрос не стоит в повестке дня», — сказал он на форуме в Дохе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти страны не могут позволить своим гражданам замёрзнуть без российского газа, поэтому не будут присоединяться к санкциям против России.

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