Вашингтон, 26 марта, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в ходе встречи с лидером Польши Анджеем Дудой в Варшаве назвал статью о коллективной обороне «священной обязанностью» НАТО.

Gage Skidmore Джо Байден

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«Мы воспринимаем как священную обязанность (выполнение — прим.) ст. 5, и вы можете на это рассчитывать», — отметил он.

«Мы все сохранили наше единство. … Очень важно, что мы предпринимаем наши шаги в координации с нашими союзниками», — добавил он.

Байден прилетел в Польшу 25 марта. В составе американской делегации — госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.

Они провели встречу с главами Минобороны и МИД Украины.