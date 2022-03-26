Донецк, 26 марта, 2022, 16:35 — ИА Регнум. 26 марта, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 183 человека, включая 50 детей. Об этом 26 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

В настоящее время эвакуированные находятся в пункте оказания помощи населению, который развернут силами МЧС ДНР.

Штаб территориальной обороны ДНР призывает население воздержаться от столкновений с украинскими боевиками.