Из Мариуполя в Безыменное эвакуированы еще 183 человека
Донецк, 26 марта, 2022, 16:35 — ИА Регнум. 26 марта, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 183 человека, включая 50 детей. Об этом 26 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДНР
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В настоящее время эвакуированные находятся в пункте оказания помощи населению, который развернут силами МЧС ДНР.
Штаб территориальной обороны ДНР призывает население воздержаться от столкновений с украинскими боевиками.