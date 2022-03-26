Минск, 26 марта, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Число выявленных в Белоруссии случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 1404 и достигло 958 492. Об этом БЕЛТА сообщили 26 марта в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 958 492 человека с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 6778.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 955 556 человек и что всего в стране было проведено 12 803 627 тестов на SARS-CoV-2.

Напомним, сутками ранее в Белоруссии выявили почти 1,5 тыс. носителей коронавируса.