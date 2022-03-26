Анкара, 26 марта, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Ранее закрытый из-за обнаружения похожего на мину предмета пролив Босфор открыт для судоходства. Об этом 26 марта сообщает Главное управление береговой безопасности Турции.

Иван Айвазовский. Вид Константинополя и Босфора. 1856

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"Босфор открыт для судоходства», — говорится в сообщении управления на его странице в соцсети Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что предмет, похожий на морскую мину, был обнаружен около входа в пролив Босфор.

Позднее в минобороны Турции сообщили, что ранее обнаруженный около входа в пролив Босфор в Турции похожий на морскую мину предмет был нейтрализован.