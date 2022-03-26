Донецк, 26 марта 2022, 15:03 — REGNUM ВСУ выпустили по Зайцево 10 снарядов. Об этом 26 марта сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:45 — н.п. Новолуганское — н.п. Зайцево: выпущено 10 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Горловке снаряды калиба 122 мм.

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