Москва, 26 марта, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Российские IT-специалисты в возрасте 22 — 40 лет смогут получить льготную ипотеку. Об этом 26 марта сообщили в Минцифры РФ.

Fishki.net Ипотека

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«Льготную ипотеку смогут получить ИТ-специалисты в возрасте 22 — 40 лет с доходом от 200 тыс. рублей в месяц в городах-миллионниках и от 150 тыс. рублей — в регионах», — отмечается в сообщении главы ведомства Максута Шадаева.

В начале марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях.