Москва, 26 марта, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Министерство обороны России не вызывает в военкоматы жителей страны из числа пребывающих в запасе. Об этом 26 марта сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

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Как отметил Конашенков, на протяжении последних дней ко многим жителям России поступили ложные телефонные звонки, в которых робот-автоответчик заявлял им о якобы необходимости явиться в военкомат.

«Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб. Официально заявляем: никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военные комиссариаты Министерство обороны Российской Федерации не проводит и не планирует», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минобороны РФ опубликовало видео уничтожения ЗРК «Бук» киевских боевиков.