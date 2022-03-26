Москва, 26 марта, 2022, 13:39 — ИА Регнум. ВС России уничтожили позицию украинского комплекса ПВО «Бук» под Киевом ударом ракеты «Искандер». Об этом 26 марта сообщили в Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM СПУ «Искандер-М»

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Ранее российские военные взяли под контроль командный пункт ВСУ в пригороде Киева.

Отмечается, что добровольно сдался в плен 61 украинский военный, из них больше половины — старшие офицеры.