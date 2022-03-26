Тбилиси, 26 марта, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Глава Грузинской православной церкви католикос-патриарх Илия II выразил скорбь по трём убитым на территории Украины грузинским боевикам, сообщает 26 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Католикос-патриарх Илия II

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Об этом стало известно, когда в Кашветскую церковь Тбилиси, где проходила панихида по одному из убитых, прибыл патриарший местоблюститель митрополит Шио (Муджири) и зачитал письмо католикоса-патриарха с соболезнованиями.

«К сожалению, мы вынуждены скорбеть из-за наших солдат-добровольцев. Теперь мы оплакиваем погибших на украинской войне. Они сражались, чтобы спасти жизнь своего соседа, и пожертвовали собой. Дарить жизнь другим — это огромная жертва. Мы возносим молитвы за Гию Бериашвили, Давида Ратиани и Бахву Чикобаву», — говорится в письме Илии II.

Бериашвили и Ратиани будут похоронены сегодня в Тбилиси со всеми воинскими почестями, хотя они и не состояли на действительной военной службе. Похороны третьего убитого Чикобавы откладываются на неопределённое время, так как доставить его труп из Мариуполя в Грузию сейчас не предоставляется возможным.