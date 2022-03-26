Москва, 26 марта, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Минобороны РФ опровергло фейки о вызове граждан России мужского пола в военный комиссариат. Об этом 26 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны РФ

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Никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военные комиссариаты Минобороны РФ не проводит и не планирует, отмечается в сообщении.

Все фальшивые звонки гражданам, пребывающим в запасе, идут с территории Украины и являются провокацией украинских спецслужб, отметили в оборонном ведомстве РФ.