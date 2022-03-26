Анкара, 26 марта, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Предмет, который похож на морскую мину, был обнаружен около входа в пролив Босфор. Об этом 26 марта сообщает турецкая газета Star.

Navylive.dodlive.mil Морская мина

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"Движение инородного тела наблюдается у входа в Босфорский пролив», — говорится в материале издания.

Также указывается, что «похожий на мину» предмет был замечен рыбаками в районе якорной стоянки Сарыер-Тюркели и командованием береговой охраны были приняты необходимые меры в отношении него.

Отметим, ранее в ФСБ России сообщили, что киевские боевики после начала спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины установили порядка 420 морских мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. При этом в российской спецслужбе не исключили возможность дрейфа сорванных мин из-за течения в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.