Новосибирск, 26 марта, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 26 марта, за сутки зарегистрировано 2086 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Ptzgovorit.ru ОРВИ

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Отметим, что по данным на 25 марта за прошедшие сутки из-за ОРВИ было зарегистрировано 2523 обращения.

При этом в Новосибирской области на сегодняшний день сделано 4 136 987 тестов на коронавирус.

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