Ростов-на-Дону, 26 марта, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Ещё 670 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус, после COVID-19 выздоровел 941 пациент. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 26 марта.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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Наибольшее число заражений за сутки подтверждено в Ростове-на-Дону (165), Таганроге (40), Шахтах (33), Волгодонске (29), Неклиновском (24), Аксайском (20) районах. Более 21% носителей инфекции — люди старше 66 лет, почти 18% — дети.

Справиться с осложнениями, вызванными коронавирусом, не смогли ещё 11 мужчин в возрасте от 44 до 85 лет.

Всего в Ростовской области подтверждено 359 133 случая заражения коронавирусом, выздоровели 340 760 человек. Жертвами COVID-19 стали 10 704 пациента.