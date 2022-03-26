Новосибирск, 26 марта, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 26 марта, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализировано 1086 пациентов, в том числе 43 ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Yanao.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

За прошедшие сутки было выявлено279 случаев заражения коронавирусом, 487 человек выздоровели, десять пациентов скончались, в реанимации находятся 160 человек, на ИВЛ — 24 пациента.

Всего в регионе зарегистрировано 249 856 случаев заражения коронавирусом, 229 093 человека выздоровели, умерли 5316 человек.