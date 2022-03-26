Берлин, 26 марта, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Решение президента России Владимира Путина о переводе расчетов за российский природный газ в рубли в долгосрочной перспективе может способствовать потере американским долларом части своего влияния в мире. Об этом 26 марта пишет издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN).

Kyle @SuburbanDollar.com Долой доллар

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Отмечается, что в данный момент европейские страны являются главными покупателями российского природного газа и его доля в импорте ЕС составляет 40%, что стоит Европе от €200 млн до €800 млн ежедневно. При этом 58% также расчетов между Россией и ЕС осуществляется в евро.

Также опрошенные изданием эксперты указали на то, что российская сторона может пойти на разрыв существующих контрактов на поставку голубого топлива в Европу для того, чтобы перевести их в рубли. В то же время, они отметили, что даже объявление российским лидером своего решения уже способствовало стабилизации курса рубля.

При этом уточняется, что такие страны, как Россия, Китай и Иран недовольны доминированием американского доллара в мировой торговле и в случае, если Москва реализует свое решение о переводе расчетов за газ в рубли, долгосрочной перспективе это стане причиной потери долларом своего влияния в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал закон, допускающий возможность переезда в специальные административные районы РФ иностранных компаний, зарегистрированных до 1 марта 2022 г., и регистрации в них международных личных фондов граждан.