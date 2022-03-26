Москва, , 12:00 — REGNUM Российским военнослужащим, отличившимся при проведении военной спецоперации на Украине, вручили 15 Орденов Мужества и две медали «За Отвагу». Об этом 26 марта сообщили в Минобороны РФ.

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Замминистра обороны Александр Фомин в филиале 3-го центрального военного клинического госпиталя им. Вишневского вручил 9 Орденов Мужества.

В Главном военном клиническом госпитале им. Бурденко другой замминистра Юнус-Бек Евкуров наградил еще 8 военнослужащих ведомства и вручил 2 медали «За Отвагу» и 6 Орденов Мужества.