Прага, 26 марта, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Чехия хочет сохранить «хотя бы элементарные дипотношения с РФ». Об этом заявил глава МИД страны Ян Липавский, передает «ЧТК».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

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Из Чехии уже выехали 14 российских дипломатов, но Прага хочет продолжать поддерживать дипотношения «в силу многих практических причин», добавил он.

«Контакты … между государствами желательно поддерживать», — подчеркнул он.