Краснодар, 26 марта, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в коронавирусные стационары госпитализированы 172 пациента за сутки, данные 26 марта опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 25 марта, сообщалось о госпитализации 139 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в регионе подтвердили 707 случаев заражения коронавирусом — на семь меньше, чем накануне.

«Среди заболевших 394 женщины и 313 мужчин в возрасте до 90 лет. Также в числе инфицированных 36 несовершеннолетних», — сообщили в региональном оперативном штабе.

Больше всего подтверждённых за сутки случаев заражения — в Сочи (204), на втором месте Краснодар (106), на третьем — Туапсинский район (58 случаев).

С начала пандемии на Кубани заражение коронавирусом подтверждено у 248 844 человек. Выздоровели 233 470 жителей, скончались за весь период 10 645 заболевших.

На утром 26 марта в ковид-стационарах остаются 1 756 человек, в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких 51 пациент, еще четверо находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации. Дома лечатся 7 489 жителей.