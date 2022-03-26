Москва, 26 марта, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В течение дня 25 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» уничтожен склад с боеприпасами и вооружением в районе населенного пункта Великие Коровницы Житомирской области. Об этом 26 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

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Также отмечается, что группировка войск Вооруженных сил РФ ведет боевые действия за овладение населенными пунктами Новомихайловка и Новобахмутовка, наносит огневое поражение противнику в опорных пунктах и по его резервам.