Донецк, 26 марта, 2022, 10:11 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Донецк и Александровку. Об этом 26 марта сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️10:00 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 мин калибра 120 мм; ️10:00 — н.п. Красногоровка — н.п. Александровка: выпущено 5 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку 14 снарядов.