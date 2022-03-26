Путин подписал закон о статусе участников спецоперации ВС России
Москва, 26 марта, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Федеральный закон, согласно которому участники специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины и защите республик Донбасса наделяются статусом ветерана боевых действий, подписал президент России Владимир Путин. Документ 26 марта обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.
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В новом законе устанавливается статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, сотрудникам других российских правоохранительных и силовых структур, которые занимаются выполнением задач на территории Украины и республик Донбасса.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики выпустили по Донецку 14 снарядов.