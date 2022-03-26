Москва, 26 марта, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о статусе ветеранов боевых действий для участников специальной военной операции на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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В силу высочайшей стратегической значимости выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года должно являться неоспоримым основанием для установления статуса ветеранов боевых действий и инвалидов боевых действий, с обеспечением им и членам их семей предусмотренных законом мер поддержки, отмечали депутаты Госдумы и сенаторы.

На них будут распространяться налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.

По оценкам Минобороны, на реализацию потребуется дополнительно около 5 млрд рублей в 2022 году.