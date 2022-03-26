Москва, 26 марта, 2022, 09:31 — ИА Регнум. О героических действиях командира десантно-штурмового взвода, лейтенанта Расима Ильязова во время спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины рассказали 26 марта в Минобороны РФ.

Минобороны РФ Командир десантно-штурмового взвода, лейтенант Расим Ильязов

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Уточняется, что взвод лейтенанта в составе батальонно-тактической группы десантно-штурмовой бригады осуществлял удержание стратегически важных объектов и в том числе — мостов.

«В ходе боев, несмотря на огневое воздействие националистов, Расим умело организовал и руководил обороной объектов, передавал точные координаты нахождения противника артиллерийским подразделениям и авиации, в результате чего было отражено восемь попыток националистов овладеть объектами», — говорится в сообщении.

Помимо того, отмечается, что, благодаря мужественным и слаженным действиям подразделения под командованием Ильязова, был уничтожено 12 танков, восемь боевых машин пехоты, одна гаубица Д-30, вертолет Ми-8, две минометные батареи с захватом двух гаубиц Д-30, которые в последующем были применены против противника, и до 500 человек лично, включая корректировщиков артиллерийского и минометного огня.

«Умелое руководство Расимом Ильязовым подчиненным личным составом способствовало выполнению задач по овладению и удержанию стратегически важных объектов до подхода основных сил, что позволило преодолеть водную преграду и развить дальнейшее наступление на противника», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали о героических действиях командира танкового взвода лейтенанта Артема Гладского в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины