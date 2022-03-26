Донецк, 26 марта, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Временный порядок использования наличной украинской гривны на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) утвержден 26 марта указом главы ДНР Дениса Пушилина. Документ 26 марта обнародован в телеграм-канале штаба территориальной обороны республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Согласно указу, при определении цен на товары, работы и услуги следует применять официальный курс в размере 2,5 рубля за одну украинскую гривну.

При этом отмечается, что безналичные расчеты необходимо проводить только в российских рублях, а цены на товары и услуги нужно указывать в российских рублях и украинских гривнах.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня опубликования и действует до 1 июля нынешнего года.

Как передавало ИА REGNUM, ранее газета Wall Street Journal сообщила, что на следующей неделе Вашингтон намерен ввести санкции в отношении компаний из России, которые занимаются поставками товаров и услуг для военных и разведывательных служб.