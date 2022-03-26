Тегеран, 26 марта, 2022, 07:43 — ИА Регнум. 25 марта министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 139 917, причем 52 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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«Еще 52 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 139 917 человек», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 1530 новых случаев заражения COVID-19, при этом 306 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 846 230 пациентов из общего числа 7 147 407 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете также приводится, что 1707 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения объявило, что 63 780 020 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 56 607 849 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.