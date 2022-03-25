Прага, 26 марта, 2022, 02:52 — ИА Регнум. Глава министерства обороны Чехии Яна Чернохова отказалась ехать в Венгрию на встречу Вышеградской четверки в связи с отказом венгерских властей вводить антироссийские санкции. Об этом глава ведомства заявила в ходе беседы с журналистами.

Nigel Swales Тынский храм. Прага

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"Я не поеду на встречу глав минобороны группы V4 в Будапеште. Я всегда выступала за контакты в группе V4, и меня очень огорчает, что сейчас для венгерских политиков дешевая российская нефть более важна, чем украинская кровь», — заявила Чернохова.

При этом она призвала глав военных ведомств других стран V4 принять свое решение по вопросу поездки в Будапешт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Венгрия отказалась поставлять Киеву оружие. Также Будапешт отказался давать разрешение на поставки вооружений на Украину через венгерскую территорию.