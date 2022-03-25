Вашингтон, 26 марта, 2022, 02:37 — ИА Регнум. Производство противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger могут нарастить США. Об этом 25 марта сообщил помощник министра Сухопутных войск армии США по вопросам закупок, логистики и технологий Дуглас Буш в ходе мероприятия, организованного американским еженедельником Defense News.

Иван Шилов ИА REGNUM ПТРК Javelin

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Буш пояснил, что Конгресс настаивает на пополнении арсеналов, а производство Javelin и Stinger позволит армии быстро продвинуться вперёд в данном вопросе. По словам Буша, «прямо сейчас» рассматриваются вопросы о длительных сроках оформления закупок, приобретения оборудования к ним, решаются проблемы с цепочками поставок.

Президент США Джозеф Байден подписал ранее одобренную Конгрессом инициативу о финансировании правительства страны. Из $1,5 трлн предполагается выделение $13,6 млрд на гуманитарную, военную и экономическую помощь Украине. В том числе предполагается финансирование поставок ракетных комплексов на Украину. В середине марта Вашингтон направил на помощь Киеву на $800 млн 800 систем Stinger и 2 тыс. Javelin. До этого на Украину, согласно заявлению США, было отправлено более 600 Stinger и около 2,6 тыс. Javelin.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Пентагон столкнулся с проблемой пополнения новых ракет после того, как тысячи переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и зенитных управляемых ракет Stinger были направлены Киеву.