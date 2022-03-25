Берлин, 26 марта, 2022, 01:20 — ИА Регнум. Германия передала Киеву 1,5 тыс. ракет для переносных зенитно-ракетных комплексов «Стрела» и 100 пулеметов MG3, сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Следите за развитием событий в трансляции: «Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

По его данным, также Киев получил из ФРГ 8 млн пистолетных патронов, а также 350 тыс. сухих пайков. Отмечается, что ракеты для ПЗРК Германия выделила из оставшихся запасов Национальной народной армии ГДР, лежавших на складах. Кроме того, Берлин поставил Киеву 50 медицинских автомобилей и медикаменты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 44% итальянцев высказались против отправки вооружений на Украину. При этом 37% граждан Италии поддержали поставки оружия Киеву. Отмечалось, что среди одобряющих накачку киевского режима оружием большинство являются сторонниками леволиберальных партий.