Мариуполь, ДНР, 25 марта, 2022, 22:35 — ИА Регнум. Ещё 342 жителя города Мариуполя переправились 25 марта в ходе специальной военной операции ВС РФ в село Безыменное (Новоазовский район, ДНР), сообщает Штаб территориальной обороны республики.

Архип Куинджи. Море. Серый день. Мариуполь. 1870-е

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В период с 08:00 до 16:00 мск из города вывезли новую партию жителей, в том числе 65 детей, в безопасное место — в пункт оказания помощи эвакуируемому населению, развернутый силами МЧС ДНР.

За сутки с 08:00 мск 24 марта до 08:00 мск 25 марта из Мариуполя в Безыменное перевезли 615 человек, в том числе 107 детей.