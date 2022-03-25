Рим, 25 марта, 2022, 22:29 — ИА Регнум. С 1 апреля учителя Италии, не привитые от коронавируса, смогут возвращаться к работе, передают национальные СМИ 25 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Осенью 2021 года всех преподавателей Италии без медотвода обязали прививаться, в противном случае отстраняли от работы без сохранения зарплаты.

Теперь норма смягчается, однако допущены сотрудники школ будут только до помещений, в которых нет «скоплений» детей, то есть вести занятия очно они по-прежнему не могут.