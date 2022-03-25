Белград, 26 марта, 2022, 00:19 — ИА Регнум. Сербский народ сегодня рядом с русским, так же, как русский народ всегда был рядом с сербским в трудные периоды его истории. Об этом заявил сербский политик, вице-председатель Сербской радикальной партии Александр Шешель 25 марта.

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Политик напомнил, что Россия в 2015 году в СБ ООН ветировала резолюцию, которая заклеймила бы сербский народ клеймом геноцида из-за событий с Сребренице (Босния и Герцеговина) в 1995 году.

При этом Шешель отметил, что сербы не поддерживают русских в ущерб украинцам.

«То, что русские делают сейчас на Украине, — они защищают русский народ от геноцида, который планировали неонацистские политики в Киеве. Они планировали расправиться с ДНР и ЛНР по хорватской модели — проведением военной операции, похожей на «Бурю», которую хорватская армия провела в Республике Сербской Краине, а это подразумевает этническую чистку», — рассказал Александр Шешель в интервью агентству «Танюг».

Сербский политик добавил, что в настоящее время русские нуждаются в поддержке в том числе и сербов.

Напомним, что Сербия осудила «нарушение территориальной целостности Украины», но не ввела санкций против России.