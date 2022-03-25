Москва, 25 марта, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Курсы доллара и евро по отношению к рублю продолжили снижаться на торгах в пятницу, 25 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

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К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 96 рублей, что на один рубль ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Курс евро составил 105 рублей, опустившись на 1 рубль 80 копеек.

В целом за минувшую рабочую неделю биржевой курс доллара упал 8,82 рубля (на 8,41%), курс евро — на 9,8 рубля (на 8,54%).