Москва, , 21:07 — REGNUM В ходе спецоперации России на Украине погиб 1351 российский военный, сообщил 25 марта журналистам первый заместитель главы Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

Небо над степью © Наталия Судец

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Отметив, что российские Вооружённые силы и бойцы Народной милиции ДНР ведут наступление по освобождению населённых пунктов западнее Донецка, Рудской заявил, что среди наших военных есть потери:

«На сегодня погибли 1351 военнослужащий, 3 825 получили ранения».

Напомним, украинская сторона, по данным Генштаба ВС РФ, потеряла убитыми и пленными не менее 14 тысяч человек, причём ещё примерно 16 тысяч составляют санитарные потери.

Читайте ранее в этом сюжете: Генштаб ВС России оценивает потери украинских нацистов в 30 тыс. человек