Жешув, Польша, 25 марта, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Нынешние американские санкции, введённые против России из-за Украины, являются «наиболее жёсткими в мировой истории», сообщил 25 марта журналистам президент США Джо Байден.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

На совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой американский лидер заявил, что против России будут введены новые санкции.

Относительно Украины он сказал, что Вашингтон и партнёры должны наращивать гуманитарную помощь «в тесной координации с правительством» страны.