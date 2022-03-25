Москва, 25 марта, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Германия будет наращивать поставки оружия на Украину. Об этом 25 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Германия

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«Германия и в дальнейшем будет наращивать поставки вооружений на Украину» — заявил эксперт.

Об этом вчера и сегодня говорили в Бундестаге и Минобороны Германии, сообщил эксперт.

Также глава оборонного ведомства Кристина Ламбрехт заявила, что отныне Германия фактически засекретит всю свою военную помощь Украине, чтобы российская сторона не смогла отследить ее передвижение и объемы.

Напомним, что министерство обороны Германии уже поставила вооружения Украине на сумму в 37 млн. евро., а также планирует расширить поставки и качественно их улучшить, включив в них малые БПЛА, приборы ночного видения и тепловизоры.