Бухарест, 25 марта, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Правительство Румынии одобрило план передачи Украине 11 автомобилей скорой помощи с установленным на них современным европейским оборудованием. Об этом 25 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Yarregion.ru Новые машины скорой помощи

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Согласно официальной информации, партия указанный транспортных средств будет доставлена в одну из клиник Львова 28 марта нынешнего года. Комментируя эту информацию, представитель секретариата румынского правительства Даниэль Карбару сказал:

«Таким образом, Румыния вносит посильный вклад в поддержку Киева во время общественно-политического кризиса на Украине».

Напомним, ранее власти Румынии отправили на Украину два конвоя с гуманитарными грузами. Среди указанных товаров — продукты питания, одеяла и туалетные принадлежности.