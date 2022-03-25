Москва, 25 марта, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Заверения НАТО о невмешательстве в конфликт на Украине расходятся с делами, заявили 25 марта в Генштабе ВС России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Столтенберг. НАТО

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Комментируя заверения лидеров НАТО о невмешательстве в конфликт на Украине, в Генштабе отметили, что при этом натовцы предлагают закрыть воздушное пространство над Украиной.

Российское военное руководство предупредило в этой связи, что «на такие попытки ВС РФ будут незамедлительно реагировать соответствующим образом».