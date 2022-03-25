Москва, 25 марта, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Много обращений поступает от граждан России с предложением участвовать в освобождении Украины от нацизма, сообщил 25 марта журналистам первый заместитель главы Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

Цитата из к/ф «Добровольцы». Реж. Юрий Егоров. 1958. СССР Добровольцы

Рудской «К нам поступает большое количество обращений от граждан России, желающих принять участие в специальной военной операции по освобождению Украины от нацизма».

Представитель Минобороны отметил, что также на стороне ДНР и ЛНР хотят сражаться более 23 тысяч иностранных граждан из 37 стран.

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