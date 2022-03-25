Санкт-Петербург, 25 марта, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Санкт-Петербург обладает условиями и базой для импортозамещения в фармацевтике. Об этом 25 марта сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, курирующего здравоохранение.

Евгений Самарин ИА REGNUM Производство лекарств на фармацевтическом заводе

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В Смольном подчеркнули, что фармацевтическая промышленность развивается в Петербурге быстрыми темпами. В городе работает более 45 организаций, выпускающих лекарственные препараты и медицинские товары.

К тому же предприятия производят более 420 позиций лекарств. Чуть меньше половины из них относятся к жизненно необходимым, это 19% от общего объема производимых препаратов в Российской Федерации.

«Развитие отечественной фармацевтической промышленности является залогом лекарственной безопасности государства, особенно в новой экономической ситуации. Уровень и качество отечественных препаратов, в том числе производителей Санкт-Петербурга, сопоставимо, а порой даже лучше зарубежных аналогов», — заверил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

Вместе с тем импортозамещение потребует комплексного подхода, а также активного взаимодействия производителей, поставщиков и участников сбыта. Также участие в этом процессе должны принимать органы регионального и федерального правительства РФ.