Санкт-Петербург, 25 марта, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Российско-сербская гуманитарная помощь для детей Донбасса отправилась в Ростовскую область. Это уже пятый грузовик от Ленинградской области, но впервые к сбору присоединились граждане Сербии. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе областной администрации.

Lenobl.ru Гуманитарный груз на Донбасс из Ленобласти.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Две трети очередной партии гуманитарной помощи — тонны детского питания и предметы детской гигиены — были собраны при поддержке Общества сербско-российской дружбы и Попечительского Совета Центра Русского географического общества в Сербии.

«Вчера была скорбная дата: мы вспоминали 23 годовщину начала бомбардировок Белграда силами НАТО. Европейские страны и США, которые сегодня говорят о международном праве, из прихоти убили тысячи мирных жителей. Мы знаем, как они любят двойные стандарты. Эти же двойные стандарты позволяют им закрывать глаза на восемь лет бомбежек Донбасса, убийства украинскими военными мирных жителей, стариков и детей», — рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Председатель Общества сербско-русской дружбы и диаспоры города Нови Сад Радойка Ковач в свою очередь отметила, что сбор помощи — это попытка хоть как-то исправить несправедливость. Она добавила, что неравнодушные сербы продолжат практику сбора помощи жителям Донбасса.