Таллин, 25 марта, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Месяц проживания беженцев с Украины, оплачиваемый эстонским государством, вскоре завершится, многие учреждения гостиничного сектора уже отказались продлевать сроки пребывания таких лиц у себя. Об этом сообщило эстонское изданиеstolitsa.ee.

jackmac34 Эстония

Следите за развитием событий в трансляции: «"Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Так, хостелы, отели, мотели и гостиницы все чаще заявляют, что начинают приезжать традиционные туристы, и отели не хотят потерять их. Гостиницы, принимая беженцев, решали проблемы незаполненных номеров, но теперь эта проблема уже не так остра, а вопрос, будет ли также оплачиваться дальнейшее пребывание беженцев в гостиничном секторе, пока не получил официального подтверждения со стороны эстонских властей.

Все серьезнее становится и проблема поиска жилья в крупных городов Эстонии для все большего числа прибывающих беженцев, отмечает издание. Из-за языкового барьера, дороговизны и недостатка предложений на рынке по аренде недвижимости самостоятельный поиск жилья во втором по населению городе страны Тарту дается украинским военным беженцам крайне тяжело. Власти Тарту отмечают, что свободного социального жилья на балансе города просто нет, а снимать жилье самостоятельно для многих беженцев может стать непосильной задачей. При этом беженцы занимают те арендные площади, на которые рассчитывали жители самой Эстонии, поэтому создан настоящий дефицит свободных жилых помещений. Роман Собченко, консультант по недвижимости 1Partner Kinnisvara, отметил, что на фоне роста спроса на аренду жилья из-за притока беженцев, местные жители все больше сталкиваются со сложностями поиска подходящей недвижимости.

Этот факт подтвердил и член правления Палаты маклеров по недвижимости Эстонии Айвар Роосик: «Проблема в том, что многие военные беженцы хотят снять квартиру на короткий срок — на 2−3 месяца. Они надеются, что к этому времени все изменится и они вернутся домой. Однако основное желание арендодателей — сдать квартиру более чем на несколько месяцев».Он признал, что спрос на аренду квартир действительно вырос, на одну квартиру часто претендуют несколько семей.