В Минобороны заявили, что геноцид на Украине не остановить без спецоперации
Москва, 25 марта, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Геноцид, который устроили на Украине власти этой страны, можно было остановить только спецоперацией России: политические методы не помогли, сообщил 25 марта журналистам первый заместитель главы Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
ИА REGNUM
Брифинг Минобороны РФ. 25 марта 2022 года
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Напомнив, что целью спецоперации является помощь народу Донбасса, Рудской напомнил, что украинские власти восемь лет подвергали людей геноциду.
«Достичь этой цели политическим путём было невозможно. Киев публично отказался от выполнения Минских соглашений».